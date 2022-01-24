Пункт обогрева развернули в районе Молдовановского перевала на Кубани

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Спасатели развернули пункт обогрева на трассе в районе Молдовановского перевала вблизи города Горячий Ключ Краснодарского края. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб региона.

Накануне вечером сообщалось, что движение для большегрузных автомобилей ограничено на Молдовановском перевале вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае. В очереди находятся до 100 грузовых автомобилей.

"В районе Молдовановского перевала находится пункт обогрева. Спасатели оказывают помощь водителям на дорогах с использованием техники высокой проходимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в регионе готовы более 300 пунктов обогрева общей вместимостью 23 тыс. человек.

Также на автомобильной дороге Майкоп - Туапсе для расчистки дорожного полотна приостановлено автомобильное движение на Шаумянском перевале, скопления автотранспорта не наблюдается.

"На территории края для расчистки автомобильных дорог от снега задействовано более 300 единиц техники", - отметили в оперштабе.

Непогода на Кубани

В 34 городах и районах Краснодарского края 22 января в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавинной опасности выше 1,5 тыс. метров, сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с в отдельных районах, а также об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.

В семи районах в понедельник отменены занятия в школах. Также занятия в школах переведены в дистанционный формат в соседних с Краснодаром районах Адыгеи.