В Якутии объявили добровольную мобилизацию среди неработающих медиков

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Власти Якутии объявили в регионе добровольную мобилизацию медиков, которые в данный момент не работают по специальности. Об этом сообщила в понедельник на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"Учреждениям здравоохранения в республике нужна помощь, помощь, прежде всего, в оказании медицинской помощи теми медиками, которые имеют как высшее, так и среднее медицинское образование, и не работают по специальности на настоящий момент. В связи с чем соответствующую добровольную мобилизацию мы сегодня объявляем", - сказала Балабкина.

Она отметила, что "на медицинскую сеть, на первичное медицинское звено, особенно Якутска, сегодня легла колоссальная нагрузка". "С завтрашнего дня в кол-центре, помимо вызова врача, начинают работать наши доктора медицинских наук, профессоры Северо-Восточного федерального университета, наши титулованные медицинские работники, которые будут, соответственно, при необходимости оказывать в том числе и медицинское консультирование тех, кто будет обращаться", - сказала Балабкина.

По ее словам, в больницах находятся в тяжелом состоянии 69 пациентов, в крайне тяжелом состоянии - около 10 человек. "На настоящий момент управление Роспотребнадзора, как и учреждения здравоохранения, работают в режиме повышенной готовности, круглосуточно. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев и скорость распространения инфекции у большинства заболевших пока регистрируется легкое течение заболевания", - добавила она.

За последние сутки в Якутии выявлено 1 211 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимумом заболевших ковидом за сутки. Ранее максимум заболевших ковидом был зафиксирован 23 января (1 007 случаев). По последним данным, в регионе первый компонент вакцины от коронавируса получили свыше 77% взрослого населения.