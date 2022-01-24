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Пандемия COVID-19

Число заражений коронавирусом в Псковской области за неделю выросло на 40%

Всего в регионе COVID-19 заболели более 74 тыс. жителей

ПСКОВ, 24 января. /ТАСС/. Рост числа заражений коронавирусом в Псковской области, где общее число инфицированных превысило 74 тыс. человек, за неделю составил около 40%. Об этом в понедельник сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

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"За неделю рост заболеваемости составил почти 40%. Динамика очень высокая. Соблюдайте все меры противовирусной безопасности", - написал губернатор. По его данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 74 тыс. За последние сутки инфекция выявлена у 181 жителя региона.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 74 106 человек, выздоровел 69 651 пациент, 1 386 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия COVID-19
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