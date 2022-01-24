МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Столичные водители смогут оплатить парковку в Петербурге через приложение "Парковки Москвы". Тестирование услуги продлится до конца января, а затем будет доступно на постоянной основе, об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Приложение "Парковки Москвы" - надежное и удобное, и его запуск в других городах мог бы упростить жизнь многим автомобилистам-путешественникам. Например, сегодня в системе московского парковочного пространства зарегистрировано более 125 тыс. автомобилей с питерскими номерами. Можно предположить, что не меньше москвичей регулярно ездят на машине в Санкт-Петербург", - написал он.

По словам мэра, по договоренности с администрацией Санкт-Петербурга в конце декабря 2021 года началось тестирование приложения "Парковки Москвы" на берегах Невы. В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в северную столицу. А средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга.

"За три недели автомобилисты оплатили в новом приложении более 2 тыс. парковочных сессий. В Петербурге машины чаще всего парковались в центре - вблизи Литейного и Невского проспектов. Тестовый период продлится до конца января. А затем - после учета поступивших замечаний и доработки программного обеспечения - возможность оплатить парковку в Санкт-Петербурге появится в основной версии приложения "Парковки Москвы", - написал Собянин.

Он добавил, что благодаря единому приложению автомобилистам Москвы и Санкт-Петербурга не придется регистрироваться в дополнительных сервисах.