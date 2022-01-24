В Липецкой области выявили первые 12 случаев заражения штаммом "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Омикрон выявлен в Липецкой области. На сегодняшний день в регионе официально подтверждены 12 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса. Исследования проб проводились в Москве", - говорится в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 87 825 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 032 человека, 2 975 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат.

Медики в Липецкой области привили от коронавируса более 719,4 тыс. человек, дважды вакцинированы почти 699,7 тыс. жителей региона, что составляет 95,8% от плана по вакцинации взрослого населения. Ревакцинацию прошли более 212 тыс. человек. Всего в регионе планируют привить 80% взрослого населения, или 730 008 тыс. человек.

В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них 45% свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек. В регионе отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января к 23 января ежесуточное число заражений выросло в 3,1 раза - с 90 до 282.