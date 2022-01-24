В Подмосковье запустили систему мониторинга усталости водителей такси

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и агрегатор "Ситимобил" запустили в регионе в тестовом режиме систему мониторинга усталости водителей такси. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба подмосковного Минтранса.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с сервисом городской мобильности "Ситимобил" тестируют систему контроля усталости водителей такси. Использование системы аналитики в сфере такси позволит повысить безопасность поездок. Две установленные в автомобиле камеры ведут наблюдение за водителем и за дорогой. Система на базе компьютерного зрения отслеживает уровень усталости водителя, использование ремня безопасности, курение в салоне, разговоры по телефону, а также отвлечение от вождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, система позволяет анализировать манеру вождения водителя и предупреждать об опасных сближениях и маневрах во время поездки. При фиксировании нарушения система подает звуковой сигнал. Все нарушения записываются на видео, которые затем могут быть проанализированы дополнительно самим водителем и таксопарком. При этом пассажиры в поле зрения камеры не попадают.

Проект реализуется с крупнейшим парком Московской области "ТТ Такси". Водители смогут использовать решение как дополнительный инструмент для отслеживания своего состояния и выстраивания сбалансированного графика работы. По итогам проекта "ТТ Такси" планирует проанализировать наиболее частые нарушения, допускаемые водителями, провести с ними работу, а также поощрить аккуратных водителей.

"Соблюдение стандартов качества и безопасности поездок является необходимым в сфере такси. Мы всячески поддерживаем проекты, которые позволяют повысить уровень безопасности пассажирских перевозок, что в целом скажется и на повышении уровня комфорта оказываемых услуг", - приводятся в сообщении слова замглавы Минтранса Подмосковья Евгения Аптекина.

По итогам проекта "Ситимобил" готов рассмотреть возможность дальнейшего внедрения технологии в автомобили таксопарков-партнеров, которые будут заинтересованы в ее использовании. "Мы давно работаем над тем, чтобы водители, которые сотрудничают с сервисом, имели возможность отдохнуть в течение дня, для этого мы, например, открываем дома такси во многих городах присутствия. Мы рады, что появилось технологическое решение, которое теперь поможет минимизировать риск аварийных ситуаций из-за усталости водителей партнеров", - отметил гендиректор сервиса "Ситимобил" Виталий Бедарев.