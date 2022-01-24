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Пандемия COVID-19

В Подмосковье теперь возможно дистанционно закрыть или продлить больничный лист

Закрытие листа осуществляется сотрудником диспетчерского центра при согласии пациента

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Жители Московской области с сегодняшнего дня, с 24 января, смогут закрыть или продлить больничный лист в дистанционном режиме. Об этом в понедельник на совещании с правительством и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Хотелось бы обратить внимание, что с сегодняшнего дня у нас осуществляется дистанционное закрытие больничных листов. Если наступает срок закрытия, сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом и исключительно при его согласии, если он выздоровел, пропали все симптомы, или если у него был ковид и он получил отрицательный ПЦР-тест, то сотрудник закрывает больничный лист дистанционно", - сказала Стригункова.

При сохранении симптомов болезни больничный лист будет так же дистанционно продлеваться.

По ее словам, система дистанционного закрытия больничных листов была проверена в выходные дни в ряде территорий Подмосковья.

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