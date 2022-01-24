В Подмосковье заработает доставка лекарств на дом для пациентов с ковидом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пациенты с новой коронавирусной инфекцией в Московской области смогут получить лекарства на дом. Новая мера оказания помощи доступна в 14 городских округах Подмосковья. Об этом в ходе совещания с правительством и главами городских округов сообщила зампред правительства-министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Доставка лекарственных препаратов пациентам с COVID-19 курьерами Мособлмедсервис - 17 января мы отпилотировали (услугу - прим. ТАСС) на шести территориях, с сегодняшнего дня еще восемь городских округов с наибольшей плотностью населения у нас в этом проекте будут работать. Цель - снизить нагрузку на персонал поликлиник, фельдшеров, медсестер и обеспечить доставку лекарственных препаратов пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказала Стригункова.

Она добавила, что курьер доставит до двери пациента с положительным ПЦР-тестом необходимые лекарства, назначенные врачом, в течение суток.

Как отмечается в презентации к выступлению, с 17 января сервис заработал в Видном, Люберцах, Химках, Одинцове, Красногорске и Мытищах. С понедельника доставка лекарств будет также осуществляться в Балашихе, Подольске, Домодедове, Сергиевом Посаде, Ступине, Раменском, а также Чеховском и Пушкинском городских округах.