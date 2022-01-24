Губернатор Подмосковья выступит с ежегодным отчетом перед депутатами облдумы 27 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с ежегодным отчетом перед депутатами региональной думы в четверг, 27 января.

Ранее в связи с эпидемической ситуацией в области он отменил ежегодное выступление перед жителями региона, изначально запланированное на 20 января. "Вы знаете, что 20 января я должен был выступить перед нашими жителями с отчетом, перед депутатами, общественниками, но, учитывая обстоятельства, мы не стали приглашать всех в зал, потому что это, очевидно, рискованно и несвоевременно", - напомнил Воробьев. При этом, напомнил он, по региональному законодательству высшее должностное лицо обязано раз в год отчитываться перед жителями и депутатами областной думы.

"В этот четверг (27 января) я готов прийти к вам для того, чтобы отчитаться о том, что сделано, какие у нас планы на следующий период и, безусловно, ответить на актуальные вопросы наших коллег", - сказал Воробьев, обращаясь к председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову в рамках еженедельного совещания с членами регионального правительства и главами городов.

Он заметил, что процесс должен быть организован "максимально аккуратно".