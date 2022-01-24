Число вызовов врачей на дом в Подмосковье выросло в 10 раз к допандемийному периоду

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ежедневно до 50 тыс. вызовов врачей на дом фиксируется в Московской области из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", в допандемийное время этот показатель был на уровне 5-7 тыс. Об этом сообщил в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"У нас в последние дни количество вызовов подошло к 50 тыс. в сутки. Хочу сказать, что в доковидное время, а исполняется почти два года, как мы боремся с ковидом и наши врачи прежде всего, у нас в сутки было 5-7 тыс. вызовов врача на дом. Так вот, вчера или позавчера у нас был пик - 57 тыс. вызовов", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье уже дополнительно привлекли 100 студентов для работы на единой горячей линии по номеру 122.

Ранее в областном правительстве сообщили, что в Подмосковье заранее подготовились к новой волне заболеваемости из-за штамма "омикрон". В регионе открыты дополнительные специализированные койки для пациентов, закуплены необходимые медикаменты и СИЗы. С 24 января во всех поликлиниках увеличили количество врачей, а также разделили потоки больных и здоровых пациентов. Жители с признаками ОРВИ и температурой менее 38 градусов могут прийти на прием без записи. Их примут в день обращения и возьмут тест на COVID-19.