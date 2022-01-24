Более 800 классов в Петербурге перешли на дистанционное обучение за пять дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Количество школьных классов в Петербурге, которые перешли на дистанционный формат обучения из-за заболеваемости ОРВИ или COVID-19, составило более 1 тыс., 19 января на дистанте находились 209 классов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию города.

"По данным на 24 января, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 45 групп в 31 детском саду, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 1 018 классов в 253 школах (5% от общего количества классов в городе)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, число учеников, которые по заявлению родителей находятся дома, составляет более 4,5 тыс. - 0,8% от общего количества.

19 января пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной сообщила, что обстановка по заболеваемости в школах значительно ухудшилась с начала января. Городское управление Роспотребнадзора рекомендовало учреждениям переводить детей на дистанционный формат обучения на семь дней, даже если заболел только один ученик.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 8 413 человек. Всего с начала пандемии в городе выявили 930 172 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 838 112 человек (645 за сутки), умерли 29 479 (63 за сутки).