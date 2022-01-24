В Воронежской области из-за роста заражений ковидом запрещено заполнять залы свыше 50%

ВОРОНЕЖ, 24 января. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев из-за роста случаев ковида постановил с 24 января запретить продажу билетов в залы театров и кинотеатров более, чем на 50%. Ранее была разрешена заполняемость залов на 75%, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Уменьшить наполняемость залов кинотеатров (кинозалов), цирков, театрально-концертных организаций с 75% до 50%", - сообщила она. По данным пресс-службы, указ главы региона подписан в понедельник.

В регионе ежесуточная заболеваемость ковидом выросла с 6 января по 24 января в 4,5 раза, до 795 случаев.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 202 836 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 185 196 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и ТЦ действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа общепита, введены ковид-сертификаты.

В области сделали прививку 1 316 742 человек, завершили вакцинацию 1 275 826 человек, или 84,1% от плана по вакцинации взрослого населения. В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ. В регионе создано для пациентов с ковидом 2 099 коек, из них на понедельник занято 1 430, или 68%. Для детей с ковидом открыто 210 коек, из них занято 170, или почти 81%.