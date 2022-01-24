В Липецкой области из-за роста заболеваемости ковидом запретили ночную работу общепита

Как сообщается в опубликованном указе, предприятиям общественного питания в Липецкой области запрещена работа с 22:00 мск до 06:00 мск, а на объектах продажи алкогольной и табачной продукции необходимо предъявить ковид-сертификат.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января к 24 января ежесуточное число заражений увеличилось втрое - с 90 до 270. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 88 095 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 066 человек, 2 983 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. Медики в Липецкой области привили от коронавируса более 719,4 тыс. человек, дважды вакцинированы почти 699,7 тыс. жителей региона, что составляет 95,8% от плана по вакцинации взрослого населения. Ревакцинацию прошли более 213 тыс. человек.

Всего в регионе планируют привить 80% взрослого населения, или 730 008 тыс. человек. В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них 45% свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.