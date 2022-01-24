В Смоленской области выявили 11 первых случаев заражения "омикроном"

ТАСС, 24 января. Первые 11 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Смоленской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует об обнаружении 11 случаев штамма "омикрон" новой коронавирусной инфекции в положительном материале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заразившиеся жители региона не выезжали за пределы России и не контактировали с приезжими из других стран.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 88 218 случаев заражения коронавирусом, из них 180 - за последние сутки. Выздоровели 81 045 человек, 2 530 пациентов умерли.