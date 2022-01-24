Москвичам рекомендовали выбирать пункты экспресс-тестирования в ГУМе и МФЦ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали выбирать пункты экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе, МФЦ и других общественных местах. Созданных в городе мощностей достаточно для обеспечения увеличившегося спроса, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в некоторых точках экспресс-тестирования на коронавирус были замечены большие очереди.

"В городе созданы широкие возможности для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Такие пункты открыты в более 70 популярных точках Москвы. Созданных мощностей хватает, чтобы полностью обеспечивать даже увеличивающийся спрос на тестирование. Лишь в шести пунктах наблюдались очереди (на станциях метро и транспортно-пересадочных узлах), особенно в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой. При этом поблизости от этих точек находятся почти свободные пункты экспресс-тестирования - например, точки в ГУМе или ЦУМе, расположенные недалеко от станции метро "Тверская", пункт в фуд-молле "ДЕПО" недалеко от станции "Маяковская", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что сэкономить время поможет заполнение онлайн-заявки на быструю диагностику - на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В ней нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер СНИЛС или полиса ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это займет около двух минут. После ее заполнения формируется QR-код заявки, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования.

Сдать тест после электронного заполнения заявки можно в течение двух дней, не считая дня ее подачи. Точки экспресс-тестирования открыты на пяти станциях метро, в 38 центрах госуслуг "Мои документы", в 21 популярном общественном месте и торговых центрах, например, в ГУМе, и в семи транспортно-пересадочных узлах. Ежедневно в Москве проводится около 12 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, при этом мощности позволяют проводить до 17-20 тыс. экспресс-тестов в сутки.