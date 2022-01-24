Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ впервые за четверть века пройдет без архиерея

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Праздничная литургия будет совершена во вторник, в День российского студенчества (Татьянин день), в домовом храме святой мученицы Татьяны при МГУ. Впервые за четверть века, из-за эпидемии, богослужение не будет архиерейским - его не будет возглавлять какой-либо епископ Русской церкви, сообщил ТАСС в понедельник настоятель храма протоиерей Владимир Вигилянский.

"К сожалению, у назначенного патриархом митрополита положительный тест [на коронавирус], и хотя он нормально себя чувствует, но, чтобы не быть разносчиком болезни, он отменил свою службу. Это впервые за 26 лет - мы без архиерея. Но мы с пониманием относимся к той ситуации, которая сейчас творится. Служба все равно состоится", - сказал Вигилянский.

Он уточнил, что, если все сложится, сам возглавит праздничную литургию 25 января, богослужение пройдет с соблюдением всех санитарных требований и ограничений. В 2021 году литургию на Татьянин день в храме при МГУ совершал первый викарий патриарха по Москве митрополит Воскресенский Дионисий, а 25 января 2020 года - ректор на то время Сретенской духовной семинарии архиепископ Амвросий (ныне митрополит Тверской и Кашинский).

Как уточнили ТАСС в Московской епархии, никаких торжеств по случаю праздника в 2022 году в связи с эпидемией не запланировано, все ограничится богослужением.

Говоря о том, почему именно древнеримская мученица III века была выбрана в качестве небесной покровительницы российского студенчества, известный православный публицист иеромонах Макарий (Маркиш) пояснил ТАСС, что это связано с подписанием указа об учреждении Московского университета императрицей Елизаветой Петровной в 1755 году, что пришлось как раз на день памяти Татьяны. А несколько десятилетий спустя, в 1791 году, также 25 января при первом российском вузе освятили домовой храм - во имя этой же святой.

"Святых в Церкви много, и вот так получилось, по чисто внешним причинам", - сказал иеромонах Макарий. А отец Владимир добавляет, что святая Татьяна олицетворяет собой "твердость и бескомпромиссность веры", и ее жертвенность, служение людям и Богу остается для потомков примером святости и "отражает сокровенную черту русского человека".