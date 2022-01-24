В Ярославской области выявили пять первых случаев заражения "омикроном"

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Первые пять случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Александр Звягин.

"Штамм "омикрон" выявлен у пяти человек", - сказал Звягин.

Он не уточнил, выезжали ли заразившиеся за пределы России. О состоянии пациентов также пока не сообщается.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 90 690 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 81 636 человек, умерли 2 055. За сутки выявлены 289 случаев коронавируса. Уровень коллективного иммунитета составляет 58,3%.