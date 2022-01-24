В РПЦ призвали москвичей записаться в добровольцы в связи с их нехваткой в "красных зонах"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности и православная служба помощи "Милосердие" объявили о новом наборе на курсы больничных добровольцев для помощи пациентам COVID-стационаров Москвы. Это связано с подъемом заболеваемости из-за омикрон-штамма и нехваткой волонтеров, сообщила в понедельник пресс-служба отдела.

Православные добровольцы посещают "красные зоны" с июля 2021 года. Они помогают пациентам в приеме пищи, гигиеническом уходе, общаются с больными и поддерживают тех, кто лишен заботы и утешения родных и близких.

"Когда мы объявили первый призыв о помощи, на него откликнулось больше тысячи людей, но сейчас в "красные зоны" ходит около 300 человек, а потребность в таких помощниках гораздо больше. Идет подъем заболеваемости из-за нового штамма "омикрон". Врачи и медсестры отделений, в которые ходят наши добровольцы, высоко оценили их помощь, но сейчас помощников не хватает. Я прошу всех, кто неравнодушен к страданию других, помочь в это трудное для всех нас время", - заявил глава синодального отдела и руководитель службы "Милосердие" епископ Пантелеимон, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что помочь могут люди, у которых есть хотя бы четыре часа свободного времени в неделю для этого благого дела. В числе добровольцев службы "Милосердие" - представители разных профессий, разного возраста, образования и достатка: бизнесмены, водители автобусов, маркетологи, полицейские, завучи школ, дизайнеры, преподаватели вузов.

По информации синодального отдела, все волонтеры проходят обучение на специальных курсах по уходу, которые организованы комиссией по больничному служению при Епархиальном совете Москвы на базе учебного центра церковной больницы святителя Алексия. В программу обучения входят два занятия по основам ухода продолжительностью около трех часов. Третье занятие, посвященное духовным основам милосердия, проводит сам епископ Пантелеимон.

За полгода на курсы было подано свыше 1 тыс. заявок, обучение прошли 486 человек. Кроме того, православные добровольцы начали посещать COVID-отделение больницы в Златоусте Челябинской области, набор на курсы больничных добровольцев ведется и в Ростове-на-Дону, добавили в синодальном отделе.