Аэропорт Краснодара вернулся к работе в штатном режиме после снегопада

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара после закрытий из-за снегопада вернулся к работе в штатном режиме, завершая обслуживание задержанных рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе в понедельник.

За прошедшие сутки в Краснодаре работа аэропорта приостанавливалась дважды из-за непогоды. В понедельник аэропорт Краснодара возобновил работу с 06:00, позже в связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлетной полосе аэропорт вынужден был снова приостановить прием и выпуск воздушных судов, аэропорт возобновил регистрацию на рейсы и отправку задержанных с 11:00.

"Аэропорт Краснодар стабилизировал ситуацию с задержанными рейсами. До 21:00 будет обслужено 3 последних ранее задержанных рейса: рейсы авиакомпании UTair и "Победа" в Москву (Внуково) и рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в Ереван. Все рейсы, которые ранее ушли на запасные аэродромы, уже прибыли в Краснодар. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за приостановок в работе в понедельник были задержаны 32 рейса, отменены из-за непогоды 20 рейсов, на запасных аэродромах находились 11.

Южная транспортная прокуратура организовала проведение проверки на предмет соблюдения прав пассажиров в ситуациях, возникших в Краснодарском крае из-за непогоды.

"Краснодарской и Туапсинской транспортными прокуратурами по поручению Южной транспортной прокуратуры в связи с неблагоприятными погодными условиями - выпадением в период с 22.01.2022 по 24.01.2022 значительного количества осадков, а также принимая во внимание сведения, размещенные в средствах массовой информации, проводится проверка соблюдения прав пассажиров на объектах воздушного и железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении ведомства.