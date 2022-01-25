Посольство России в Литве прокомментировало запрет в стране концертов Королевой и Хабиба

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Запрет концертов в Литве российских исполнителей Наташи Королевой и Хабиба (Хабиба Шарипова) прежде всего обделяет ожидавшую их выступлений литовскую публику. С таким комментарием решения департамента миграции при МВД Литвы выступило посольство РФ в Вильнюсе на своей странице в Twitter.

"Очередной запрет Вильнюса на въезд в страну популярных российских исполнителей обделяет самих жителей Литвы, лишая их возможности побывать на концертах", - говорится в тексте. По мнению дипломатического представительства, "местные любители эстрады с нетерпением ждали артистов".

Обращение в МИД о запрете Королевой и Хабибу на въезд в Литву в пятницу направили председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они просили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в Литве этих исполнителей, ранее выступавших с концертами в Крыму, и потребовали объявить их нежелательными персонами в стране.

Литва регулярно предпринимает демарши в отношении российских исполнителей. В октябре 2021 года не состоялось выступление в Вильнюсе российского пианиста Николая Луганского из-за того, что он в 2016 году с концертами посетил неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Концерты российского певца Филиппа Киркорова в Крыму привели к тому, что в январе 2021 года департамент миграции при МВД Литвы запретил ему на пять лет въезд в страну как лицу, угрожающему, по мнению властей республики, национальной безопасности.