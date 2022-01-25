"Известия:" соцсети предложили штрафовать за игнорирование жалоб на контент

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) в своем исследовании предложил внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях положения о привлечении соцсетей к ответственности за ненадлежащее и несвоевременное реагирование на жалобы пользователей на противоправный контент. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Предложение позволит привлечь пользователей к модерации контента и мотивировать соцсети на исполнение требований закона "Об информации", считают в ГРЧЦ.

"Данные изменения (введение административной ответственности) приведут к усилению роли пользовательских жалоб в деятельности интернет-платформ на территории Российской Федерации и инициируют привлечение граждан к участию в блокировке противоправного контента", - отмечено в исследовании ГРЧЦ.

В Роскомнадзоре газете сказали, что ведомство поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение защищенности российских пользователей в информационном пространстве. "Администрации таких ресурсов должны понимать, что на них лежит большая ответственность за распространяемую информацию. Особенно если доступ к информации имеют дети и подростки", - подчеркнули в службе.

В Госдуме готовы обсудить предложение. "Мы всегда открыты для новых инициатив, особенно если они касаются безопасности в интернете", - заявил изданию глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Соцсети о предложении

Во "ВКонтакте" предложенную меру считают избыточной. "Любой пользователь может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте с помощью кнопки "Пожаловаться". Мы рассматриваем все жалобы без исключений. Время реакции регламентируется нашими внутренними гайдлайнами и не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут", - сказали "Известиям" в пресс-службе соцсети, отметив, что нарушающие законодательство или правила сайта материалы удаляются, а нарушители блокируются. Кроме этого, в соответствии с законом, соцсеть реагирует на сигналы Роскомнадзора.

В Google считают действующие системы отработки жалоб пользователей достаточными для эффективного противодействия распространению неправомерных материалов. "Пользователи YouTube могут пожаловаться на контент, который, по их мнению, не соответствует принципам сообщества, через систему флагов. Видео могут быть удалены, на них могут быть наложены возрастные ограничения либо они могут остаться на платформе без изменений, если нарушений не выявлено", - рассказали изданию в пресс-службе "Google Россия".

Руководитель Научно-технического центра ГРЧЦ Александр Федотов отметил газете, что реализация предложения требует проработки. Например, нужно нивелировать возможность злоупотребления правом, чтобы ложные сообщения не перегружали модераторов соцсетей или не приводили к удалению легитимного контента. Для этого можно ввести ответственность за ложные жалобы, считает он.