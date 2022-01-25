В Москве дополнительно благоустроят территории возле 11 станций БКЛ в 2022 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2022 году проведут работы по благоустройству дополнительных территорий возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Так, второй этап благоустройства запланирован около открывшихся в прошлом году станций "Новаторская", "Зюзино", "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Давыдково", "Электрозаводская", "Мичуринский проспект", "Воронцовская", "Кунцевская". Работы пройдут также возле станций "Сокольники" и "Марьина Роща", запланированных к открытию в текущем году.

"На первом этапе проектов были реализованы мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности станций, на втором этапе в зону благоустройства включили дополнительные территории. Запланировано создание новых удобных маршрутов к метро, с учетом роста пассажиропотока расширим и обновим тротуары, приведем в порядок проезжую часть и где необходимо сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением", - сообщил Бирюков.

Заммэра добавил, что для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами, для автомобилистов обустроят удобные парковочные карманы.

"Хорошее освещение - необходимое условие городского комфорта и безопасности. На прилегающих к новым станциям территориях установим энергоэффективные фонари и уличные торшеры. На маршруте к метро появятся удобные лавочки различных модификаций, в том числе с зарядными устройствами для гаджетов", - сказал он.

Зеленые насаждения

Кроме того, в проектах благоустройства улиц и зон отдыха в районе новых станций БКЛ предусмотрено устройство газонов. В местах так называемых "народных троп" появятся удобные для местных жителей дорожки, высадят взрослые деревья и кустарники.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что запланировано создание новых общественных пространств. Например, зеленая зона появится вдоль улицы Новаторов в районе метро "Новаторская", обновят сквер вдоль улицы Крупской. Возле станции "Сокольники" обустроят комфортное озелененные общественное пространство, небольшие скверы и зоны отдыха появятся около станций "Электрозаводская" и "Кунцевская".