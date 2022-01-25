В Бурятии запретили выпускать из приютов крупных опасных собак

УЛАН-УДЭ, 25 января. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о запрете выпускать после отлова обратно в места обитания опасных и крупных собак. Документ размещен на сайте правительства республики.

"В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Бурятии, постановляю установить запрет на прежние места обитания отловленных и поступивших в приюты животных без владельцев, включенных в перечень потенциально опасных собак, утвержденный постановлением правительства РФ от 29 июля 2019 г. № 974, в том числе их метисов, а также животных без владельцев высотой в холке более 25 см", - говорится в документе.

До 11 февраля 2022 года управлению ветеринарии по Бурятии поручено увеличить в республиканском бюджете суммы субвенции на содержание животных без владельцев в приютах.

Ранее Цыденов сообщил, что поддерживает инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова о внесении изменений в федеральный закон (ФЗ), который регулирует отлов безнадзорных животных. По мнению главы Бурятии, для решения проблемы с нападением собак на людей нужно использовать лучшие мировые практики.

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

В Бурятии проблема нападения собак на людей также актуальна, особенно в Улан-Удэ и в близлежащих поселках. В прошлом году от укусов животных пострадали несколько детей, погибла пожилая женщина, одна девушка год провела в больнице в Москве, перенесла несколько операций, в том числе пластических - на лице. Несколько случаев нападения собак на людей произошло в январе этого года.