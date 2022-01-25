В Москве до конца года могут завершить основной объем работ по модернизации школ искусств

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Основной объем работ по модернизации школ искусств планируется завершить в Москве уже в этом году, обновят более 250 тыс. кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Задача города - создать в шаговой доступности в каждом районе условия для творческого развития детей. С 2018 года комплексно отремонтировано 130 объектов, благоустроено восемь гектаров прилегающих территорий, закуплено порядка 12,5 тыс. новых музыкальных инструментов и более 6,5 тыс. единиц оборудования. В 2022 году мы планируем завершить основной объем работ по модернизации городской сети школ искусств - это более 250 тыс. кв. м", - сказала заммэра Наталья Сергунина.

Проект "Искусство - детям", который был создан в 2018 году, продолжает свою работу. С его помощью город развивает, модернизирует и совершенствует детские школы искусств. Работы ведутся по нескольким направлениям - от капитального ремонта существующих или подбора новых зданий, благоустройства территорий до закупки музыкальных инструментов, мебели и оборудования.

В городе есть все условия для культурно-эстетического развития каждого ребенка. В Москве работает 150 колледжей и детских школ искусств. Это самая большая сеть учреждений дополнительного творческого образования в мире. Уникально для мировой практики и то, что обучение в московских школах искусств бесплатное. Самым талантливым ученикам выделяются гранты мэра Москвы. В городских колледжах и школах искусств сейчас учатся больше 100 тыс. детей по 56 направлениям.

"Во время ремонта специалисты учитывают архитектурные особенности каждого объекта. Например, в старинных постройках бережно реставрируют все сохранившиеся оригинальные элементы декора. Помимо ремонта фасадов, крыш и инженерных коммуникаций, в порядок приводят и внутренние помещения - в холлах и коридорах обустраивают комфортные зоны с пуфами и креслами, где учащиеся могут отдохнуть в перерывах между занятиями, а учебные классы оснащают современной качественной мебелью. Так, за четыре года для детских школ искусств было закуплено 37,3 тыс. комплектов мебели", - добавляется в материале.