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Греция после снегопада. Как в стране переживают последствия циклона "Надежда"

Из-за непогоды объявлен выходной
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Описание
Афины
© REUTERS/Alkis Konstantinidis
© Юрий Малинов/ТАСС
© REUTERS/Louiza Vradi
© AP Photo/Thanassis Stavrakis
Острова Киклады
© EPA-EFE/KOSTAS KTISTAKIS
© EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS
© Nikolas Kokovlis via Reuters Connect
© AP Photo/Thanassis Stavrakis
© EPA-EFE/Yannis Kolesidis
© EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS

25 января в Греции объявили выходным днем из-за сильного снегопада, вызванного циклоном "Элпис" ("Надежда") и парализовавшего страну.

Проблемы из-за непогоды наблюдаются в Аттике, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите. На скоростной платной автомагистрали Attiki Odos застряли сотни машин, власти подключили пожарных и армию, чтобы эвакуировать водителей. Снегопад привел к обрыву проводов, без электричества и интернета остались около десятка районов Афин и пригородов. 

Последствия непогоды – в галерее ТАСС. 

Теги
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