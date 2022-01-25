Греция после снегопада. Как в стране переживают последствия циклона "Надежда"

25 января в Греции объявили выходным днем из-за сильного снегопада, вызванного циклоном "Элпис" ("Надежда") и парализовавшего страну.
Проблемы из-за непогоды наблюдаются в Аттике, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите. На скоростной платной автомагистрали Attiki Odos застряли сотни машин, власти подключили пожарных и армию, чтобы эвакуировать водителей. Снегопад привел к обрыву проводов, без электричества и интернета остались около десятка районов Афин и пригородов.
Последствия непогоды – в галерее ТАСС.