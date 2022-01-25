Первые три случая заражения "омикроном" выявили в Костромской области

КОСТРОМА, 25 января. /ТАСС/. Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Костромской области. Об этом ТАСС сообщили в департаменте здравоохранения региона.

"Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у трех жительниц региона", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента, заразившиеся женщины не выезжали в последнее время за пределы России, но в праздничные дни общались с приезжими людьми.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 50 207 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 902 человека, умерли 1 156. За сутки выявлен 201 случай коронавируса. Уровень коллективного иммунитета составляет 71,6%.