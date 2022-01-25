Песков не знает, представлен ли Путину доклад о соцпомощи пенсионерам в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, получил ли уже глава государства Владимир Путин доклад от Минтруда о поддержке пенсионеров и людей с инвалидностью в 2021 году.

Президент поручал министерству до 25 января доложить, почему целевые показатели по оказанию социальной помощи пенсионерам и людям с инвалидностью в 2021 году не были достигнуты.

"Не могу вам ответить навскидку. Мне нужно это проверять в нашем контрольном управлении", - сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, представило ли уже министерство такой доклад.

В декабре во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин обратил внимание на то, что доля граждан старше трудоспособного возраста и людей с инвалидностью, получающих социальные услуги в организациях соцобслуживания, несколько снизилась. Глава Минтруда Антон Котяков тогда объяснил, что это связано с ковидными ограничениями, а также с переводом некоторых услуг в дистанционный формат.

Президент, заслушав доклад, заметил, что в этом случае "за цифрами стоят абсолютно конкретные люди". Он поручил министру еще раз вернуться к вопросу и тщательно проанализировать все детали, связанные со снижением этих показателей, а также предложить новые варианты работы, новые методики, дополнительные меры по исправлению этой ситуации, несмотря на все пандемийные ограничения.