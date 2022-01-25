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Песков поздравил учащихся с Днем студента

Представитель Кремля также сообщил, что 25 января у президента России запланирована встреча по видеосвязи со студентами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник поздравил всех причастных с Днем студента и с Татьяниным днем.

"Сегодня Татьянин день, День российского студенчества, поэтому мы поздравляем и всех Татьян, и всех студентов", - сказал Песков.

Он напомнил, что во вторник у президента РФ Владимира Путина запланирована встреча по видеосвязи со студентами. Кроме того, глава государства пообщается с российскими олимпийцами, отправляющимися в Пекин.

В остальном у Путина во вторник запланированы непубличные мероприятия.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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