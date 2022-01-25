В АТОР сообщили, что в Стамбуле могут находиться 10-12 тыс. россиян

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 10-12 тыс. россиян, в том числе порядка 2 тыс. организованных туристов, могут находиться в Стамбуле, где из-за снегопада временно приостановлена работа аэропорта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"По подсчетам аналитической службы АТОР, сейчас в Стамбуле может находиться около 10-12 тыс. россиян (в том числе около 2 тыс. организованных, остальные - самостоятельные туристы, а также граждане РФ, прибывшие к родственникам или по делам бизнеса). Из этого количества своих рейсов в Россию в Стамбуле может ожидать около 1,5 тыс. россиян", - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что днем 24 января аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы из-за снежной бури. Всего из-за неблагоприятных погодных условий в стамбульском аэропорту со вчерашнего дня были отменены в общей сложности 729 рейсов. "По состоянию на 11:30 утра вторника на сайте аэропорта указано, что он будет закрыт до 13:00 вторника, 25 января. Но по сообщению представителей Turkish Airlines, операции прекращены до 00:00 среды, 26 января", - отметили в АТОР.

Сейчас в аэропорту Стамбула, по предварительным подсчетам, могут находиться несколько сотен россиян, включая пассажиров транзитных рейсов. Их невозможно вывезти и разместить в отелях из-за того, что в городе заблокированы дороги, подчеркнули в ассоциации.

Ранее новостной портал Mynet сообщил, что из-за мощного снегопада все рейсы в аэропорту Стамбула были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт. По данным синоптиков, на город обрушилась метель, в результате которой выпало более 50 см снега.