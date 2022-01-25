В ОП фиксируют резкий рост с начала года числа фейков о минировании гособъектов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич сообщил, что с начала года резко увеличилось количество ложных сообщений о минированиях государственных объектов в крупных российских городах, большинство из них идет c Украины.

"В этом году вместо фейков о переписи появились фейки о событиях в Казахстане, пока они лидируют по числу выявленных в этом году. Но на второе место вышли так называемые фейки о минированиях", - сказал Малькевич в ходе заседания в ОП по теме предотвращения вмешательства во внутренние дела России.

Он напомнил, что в последние 10 дней "ведется настоящая война в отношении нашей страны по фейкам о минировании крупных объектов", с начала года рабочая группа палаты насчитала уже более 500 таких сообщений.

"Огромное количество крупнейших городов подверглись вот такому психологическому террору, когда в течение трех-четырех дней тотальный прозвон идет по поводу школ заминированных, крупных объектов. В частности, такая концентрированная атака шла в Крыму, Севастополе, Новосибирске, Ставрополе, Красноярске, Липецке, Тюмени, Туле, Волгограде. Причем в Челябинске отменили занятия во всех школах из-за ложных сообщений о минировании", - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что за всем этим "идет работа так называемых специалистов центра информационно-психологических спецопераций вооруженных сил Украины". "Они занимались и продолжают организовывать звонки так называемых кол-центров: звонки от банков, следователей, выманивая деньги, прежде всего, у пожилых граждан. То есть идет самый настоящий террор в отношении нашей страны такого рода. И решать проблему необходимо, иначе скоро нас просто захлестнет снежный ком из этой грязи", - подчеркнул Малькевич.

Он отметил, что таким образом идет "целенаправленная политика по дестабилизации обстановки в России". "Это могут быть противники власти, так как действия направлены на то, чтобы нанести ущерб работе государственных органов", - заключил член ОП.