В ОП РФ предложили освободить государственные СМИ от проведения госзакупок

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил освободить государственные СМИ от необходимости проведения госзакупок в рамках федеральных законов номер 44 и 223.

"Я бы хотел, чтобы ОП выступила с инициативой к законодателям, чтобы СМИ и госструктуры, которые работают с НКО, были освобождены от необходимости проводить закупки по федеральным законам номер 44 ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и 223 ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), - сказал Малькевич в ходе заседания в ОП на тему предотвращения вмешательства во внутренние дела России.

Он отметил, что в настоящее время российские государственные СМИ "поливают в соцсетях, против них работают подготовленные специалисты и боты". "А мы, государственные СМИ, которые хотят работать, развивать и продвигать свой контент в соцсетях, должны все это проводить через процедуру госзакупок. Конечно, наши противники смотрят на нас и смеются", - подчеркнул член ОП.

Он добавил, что СМИ могут делать хорошие молодежные проекты, заниматься патриотическим воспитанием, однако "тратят много сил и энергии, чтобы это все опроцедурить". "Зачастую времени и сил на творчество не остается, потому что ты сначала проводишь эти торги, потом отчитываешься по этим торгам. А конкретной работой заниматься некогда из-за зарегулированности как медиаотрасли, так и в целом организаций, которые могли бы служить нашему гражданскому обществу", - заключил Малькевич.