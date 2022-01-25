В Кабардино-Балкарии учеников с первого по восьмой и 10 классов отправили на каникулы

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение отпустить детей с первого по восьмой и десятого классов на каникулы с 26 января по 6 февраля из-за эпидситуации. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков во вторник на своей странице в Instagram.

"Оперативным штабом республики рекомендовано введение для школьников 1-8 и 10 классов каникул, которые продлятся с 26 января по 6 февраля включительно. Для учащихся 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в очном формате", - написал Коков.

Он отметил, что в регионе наблюдается одновременный рост темпов заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией среди детей школьного возраста. За последнюю неделю количество заболевших среди данной категории возросло на 54%.

"Работодателям необходимо проявить ответственность: максимально обеспечить сотрудникам дистанционный формат работы, совещания с участием коллективов проводить в режиме ВКС. В государственных учреждениях личный прием граждан временно будет приостановлен, прием документов будет осуществляться в режиме "единого окна" либо в электронном формате", - добавил он.

Усилена работа кол-центра Минздрава КБР по коронавирусу, добавил Коков. К единой многоканальной линии "122" подключены поликлиники Нальчика и амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, подключаем и районные поликлинические подразделения. "При возникновении каких-либо вопросов с получением медицинской помощи следует звонить на номер "122" либо обращаться в амбулаторные центры по диагностике и лечению коронавируса, где врачи проконсультируют, сделают назначение, при необходимости направят на тестирование или КТ-обследование", - уточнил руководитель региона.