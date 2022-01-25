На Урале презентовали книгу об Отечественной войне на узбекском и русском языках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Изданная на узбекском и русском языках книга о мемориальном комплексе "Парк Победы" и событиях Великой Отечественной войны "Парк Победы: философия мужества и стойкости" презентована в Свердловской областной библиотеке им. Белинского в Екатеринбурге. Экземпляры издания переданы генконсульством Узбекистана в Екатеринбурге для читателей библиотеки, передает корреспондент ТАСС.

"Эта книга посвящена открытию в 2020 году в Ташкенте "Парка Победы "- это огромный мемориальный комплекс, построенный в честь 75-летия нашей общей Победы во Второй мировой войне. И о вкладе узбекского народа, узбекистанцев в Победу. Там также детально рассказывается о тех наших бойцах, которые принимали участие во Второй мировой войне, поименно упоминаются все Герои Советского Союза - 301 наш герой, а также кавалеры партизанского движения, разведчики. Я думаю, эта книга станет для всех, особенно для подрастающего поколения, своеобразной энциклопедией для ознакомления о братской стране Узбекистан - в частности, я имею в виду, [для] российских школьников, молодежи, которые ознакомятся с нашим вкладом в победу", - сказал журналистам генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов, уточнив, что библиотеке Белинского передается несколько экземпляров книги.

Также, по его данным, издание в дальнейшем планируется распространить в образовательных учреждениях и библиотеках Свердловской области и других регионов Уральского федерального округа - всего около 100 экземпляров. В планах - мероприятия в Челябинской и Тюменской областях.

"Парк Победы" был открыт по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в 2020 году в Ташкенте.