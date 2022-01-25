Аэропорт Стамбула уведомил о прекращении приема рейсов до 26 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Аэропорт Стамбула из-за погодных условий прекратил прием рейсов как минимум до 26 января. Это следует из рассылки Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроля) авиакомпаниям (копия рассылки есть у ТАСС).

"Аэропорт приостановил прием рейсов до 23:59 UTC из-за расчистки снега", - говорится в документе.

25 января стало известно, что Turkish Airlines продлила приостановку всех своих рейсов в аэропорту Стамбула до полуночи 26 января из-за плохих погодных условий. При этом в течение дня появилась информация, что самолеты некоторых авиакомпаний начали взлетать с единственной расчищенной взлетно-посадочной полосы аэропорта Стамбула.

Сильный снегопад в Стамбуле начался 21 января. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. На ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту.

На данный момент снегопады наиболее всего нарушили привычную жизнь и транспортное сообщение в северо-западных провинциях, регионе Мраморного моря. Там в ряде районов в среднем уже выпало до 50-60 сантиметров снега. Также осадки отмечены в ряде центральных провинций и на юге страны. Снег обещают также и в курортных Анталье, Мармарисе и Бодруме.