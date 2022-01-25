Экспресс-тестирование на коронавирус начнут проводить в крупных ТЦ на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Мобильные бригады медиков начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус в крупных торговых центрах (ТЦ) Ставропольского края. Это необходимо для проведения скрининговых исследований, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Принято решение, закупаем сейчас 100 тыс. экспресс-тестов, процедура закупок идет. По аналогии с открытыми в крупных торговых центрах пунктами вакцинации, мы планируем разворачивать мобильные бригады в крупных торговых центрах, местах массового пребывания людей для скрининговых исследований. Не обязательно иметь клинические проявления, чтобы узнать свой статус. У половины пациентов "омикрон" протекает в скрытом виде, никак клинически себя не проявляет", - сказал он.

Колесников пояснил журналистам, что у 75% пациентов с подтвержденным коронавирусом в регионе выявляется штамм "омикрон". Во вторник глава региона Владимир Владимиров сообщил, что из-за значительного роста заражаемости в крае приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

В Ставропольском крае с начала пандемии общее число случаев COVID-19 достигло 136 631, выздоровели 119 989 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае умерли 6 392 пациента. Лечение в стационаре получает 2 581 пациент, из них 345 - в тяжелом состоянии. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 24%.