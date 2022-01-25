Студенты СПбГУ выберут имя для малой планеты к 300-летию университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Небесное тело, которое будет носить имя в честь Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), могут назвать "Альма Матер 1724" или "Петроколлегиум". Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза.

По данным пресс-службы, при содействии Института прикладной астрономии РАН найдена малая планета, имя которой присвоит СПбГУ. Было предложено большое количество вариантов, но многие идеи пришлось отклонить, так как существуют ограничения для наименования небесных тел. Например, имя не должно содержать более 15 знаков, слово "университет" и сокращения в виде СПбГУ. В понедельник в результате ректорского совещания участники пришли к выводу, что "Альма Матер 1724" предпочтительнее, но окончательное решение будут принимать студенты в ходе голосования, а также они могут предложить свои варианты до 27 января.

"По результатам обсуждения коллегией почетных профессоров было предложено два названия: "Альма Матер 1724", альма-матер издавна ассоциируется с понятием "университет", а цифры указывают на год основания Университета. И "Петроколлегиум", в этом названии отражены роль Петра I (как автора идеи создания университета и автора ее воплощения в жизнь), здание Двенадцати коллегий (как некий материальный символ университета) и комплексность подхода к решению проблем развития науки в России - Академия наук, университет, гимназия", - говорится в сообщении.

"Мы находимся на пороге важного события - трехсотлетнего юбилея университета. Космический объект, названный в честь СПбГУ, позволит увековечить имя первого университета России для наших потомков на совершенно новом, во всех смыслах космическом уровне", - процитировали в пресс-службе ректора СПбГУ, члена-корреспондента РАН Николая Кропачева.

В 2024 году Санкт-Петербургский госуниверситет отметит свое 300-летие. Недавно был утвержден перечень более чем из 30 событий организационным комитетом по подготовке и проведению празднования под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Присвоение имени университета космическому объекту - одно из мероприятий в череде предстоящих событий.