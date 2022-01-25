Норвегия отменила обязанность находиться на карантине после въезда

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. /ТАСС/. Норвегия отменяет требование об обязательном нахождении на 10-дневном карантине всем въезжающим в страну. Об этом сообщило в среду правительство страны

"По рекомендации норвежского института здравоохранения правительство отменяет требование о карантине после въезда, поскольку эта мера больше не считается необходимой. Требование будет снято с 26 января", - говорится в сообщении.

Ранее карантин был предписан тем въезжающим в Норвегию, кто не имел сертификата о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами или о перенесенном коронавирусе. Однако таких путешественников, по данным властей, всего 7%, на них приходится лишь 4% случаев заражения, что не играет значительной роли в развитии эпидемии.

При этом въезжающие все равно будут обязаны регистрироваться перед въездом и сдать тест.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в один метр в общественных местах и сократить число социальных контактов. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили более 70% жителей страны старше 12 лет.