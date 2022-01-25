Бурятии нужна денежная помощь в ликвидации 50 несанкционированных свалок рядом с Байкалом

ТАСС, 25 января. Бурятия нуждается в финансовой помощи - региону требуется 3 млрд рублей, чтобы ликвидировать 50 несанкционированных свалок, расположенных в Центральной экологической зоне озера Байкал. Об этом сообщил во вторник на расширенном заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев.

"На территории Бурятии в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) по состоянию на 1 декабря 2021 года находится 50 несанкционированных свалок с ориентировочной массой отходов 98 тыс. тонн, общей площадью 109 га. В целях устранения нарушений законодательства для ликвидации несанкционированных свалок рядом с озером необходимо 3 млрд рублей", - сказал Дареев.

Вопросы экологии рассматривались на заседании комитета в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации, они проходят с 24 по 26 января.

О нацпроекте "Экология"

Необходимость в средствах на ликвидацию свалок рядом с Байкалом подтвердил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.

Он пояснил, что по национальному проекту "Экология" выделялось финансирование на ликвидацию свалок. "Но в методике не была предусмотрена ЦЭЗ БПТ, и деньги выделялись на ликвидацию свалок вблизи городов. Понятно, что у нас городов практически нет, поэтому эти свалки остались практически без внимания нацпроекта. В связи с этим обращаем внимание, что нужно дополнительное внимание к данному вопросу", - сказал министр, пояснив, что речь идет о стихийных свалках, которые возникли еще до начала реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сейчас свалки на землях лесного фонда в ЦЭЗ БПТ приходится ликвидировать муниципалитетам. "Перед тем как у нас появился региональный оператор, был подготовлен полный реестр: было изначально 62 свалки, сейчас их стало 50. Муниципалитетам некоторые свалки удалось ликвидировать своими силами", - сказал он.

О нехватке полигонов ТКО

Сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын подчеркнул, что еще одна важная проблема - нехватка полигонов ТКО. Для того чтобы ликвидировать несанкционированные свалки рядом с Байкалом, нужно решить, куда отходы с этих свалок вывозить.

"Мы ставим два вопроса: ликвидация 50 свалок в ЦЭЗ БПТ и строительство восьми полигонов ТКО. Мы должны четко понимать, куда повезем и где будем складировать. При этом в Центральной экологической зоне полигоны строить нельзя, там могут располагаться только площадки по приему и пакетированию отходов для дальнейшего вывоза. Просим рассмотреть выделение средств Бурятии на создание инфраструктуры для обращения с ТКО и ликвидацию несанкционированных свалок", - сказал Наговицын.

По словам Дареева, на создание новых полигонов ТКО в регионе необходимо 4,37 млрд рублей. "В ближайшие три года прогнозируется полное исчерпание объектами захоронения ТКО своих мощностей. В связи с этим в ближайшее время республика рискует столкнуться с ситуацией, при которой размещать отходы будет негде", - сообщил он.

Матвеев напомнил, что весной в Казани будет проходить сессия ЮНЕСКО, и есть риск того, что Байкал попадет в список объектов, находящихся под угрозой. "Вопросы в части создания инфраструктуры, ликвидации свалок, устранения правовых коллизий на Байкале- важный вопрос не только российского, но и планетарного масштаба", - подчеркнул он.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.