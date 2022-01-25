Мишустин проведет серию совещаний по реализации 42 стратегических инициатив

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник сообщил, что проведет серию совещаний по реализации 42 стратегических инициатив социально-экономического развития.

"Мы сегодня приступаем к серии совещаний, в ходе которых мы рассмотрим текущую ситуацию с реализацией стратегических инициатив социально-экономического развития. Обсудим первые результаты, которых удалось добиться в прошлом году, что планируем достичь в течение этого года", - сказал Мишустин. Он напомнил, что инициативы были подготовлены правительством по поручению президента РФ и утверждены в октябре прошлого года, всего их 42.

Об инициативах

Инициативы делятся на шесть ключевых блоков: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Перед принятием все они прошли самое широкое обсуждение с представителями Федерального собрания, регионами, экспертами, а для координации необходимых действий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях были подробно проработаны с Государственным советом. "Сейчас их реализация - приоритет нашей с вами совместной работы. Каждая из них решает конкретные задачи по улучшению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, правительственные инициативы в целом являются мощным стимулом для развития страны, в том числе повышают устойчивость российской экономики к внешним вызовам. Все они будут реализовываться в форме федеральных проектов, на их выполнение в ближайшие три года потребуется серьезное финансирование из федерального бюджета, а также Фонда национального благосостояния, но планируется привлекать и частные инвестиции, указал премьер.

Он также пояснил, что для каждой из инициатив были проработаны четкие ожидаемые результаты на двух горизонтах планирования: до 2024 года и 2030 года. "Это позволяет дать точную оценку эффективности работы по каждому направлению", - добавил председатель правительства. Чтобы усилить контроль и добиться запланированных достижений были назначены персонально ответственные должностные лица на уровне не ниже заместителя министра.

"Работа над выполнением инициатив, которые являются частью единого плана достижения национальных целей, уже началась. До конца прошлого года министерства и ведомства утвердили необходимые федеральные проекты. Это позволило исполнителям оперативно получить финансирование в рамках установленных лимитов", - заключил Мишустин.

Он также обратил внимание на то, как важна постоянная коммуникация между всеми участниками и заинтересованными лицами. Прежде всего власти должны сохранять оперативную обратную связь с гражданами, чтобы своевременно реагировать на их потребности и запросы, подчеркнул премьер.