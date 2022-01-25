Более 2,7 тыс. преступников задержали с помощью системы распознавания лиц в метро Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Система распознавания лиц "Сфера" в московском метро помогла задержать с 1 сентября 2020 года свыше 2,7 тыс. преступников. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сфера" распознает людей в розыске и за 3-5 секунд оповещает полицию в метро. Система работает на всех станциях с 1 сентября 2020 года. За это время с ее помощью задержали 2 788 преступников", - говорится в сообщении.

Также система помогла найти более 400 пропавших без вести человек, в том числе 96 детей.

Кроме того, "Сфера" помогла задержать одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, отмечается в публикации.