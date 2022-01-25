В Тамбовской области запустили проект по развитию техобразования

ТАМБОВ, 25 января. /ТАСС/. Пилотный проект по развитию технического образования, в рамках которого будет выстроена вертикаль инженерно-технического профиля "школа-вуз-предприятие", запустили в Тамбовской области. Соответствующее соглашение сегодня подписали врио главы региона Максим Егоров, областное отделение Союза машиностроителей России и Тамбовский технический госуниверситет, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

"Подписанное соглашение позволит создать комплексную систему профессиональной ориентации учащихся в машиностроительном кластере региона. В частности, в Тамбовской области будет выстроена вертикаль инженерно-технического профиля "школа-вуз-предприятие", - сообщает пресс-служба.

Обучение в профильных классах познакомит учащихся с азами инженерно-технического образования и позволит качественно подготовить к специализированным конкурсам, инженерным олимпиадам, а в последующим и к поступлению в профильные колледжи и тамбовский техуниверситет. Вместе с наставниками, которыми выступят представители профильных тамбовских предприятий, ребята будут вести проектно-исследовательскую деятельность и реализовывать собственные проекты. Среди участников проекта ведущие предприятия региона - "Электроприбор", "Пигмент", "Милорем", "Росхимзащита", "Октябрь" и другие.

Как подчеркнул по итогам подписания соглашения Максим Егоров, полученный в Тамбовской области опыт впоследствии будет использован в других регионах России. "Общими усилиями мы осуществим перезагрузку подходов к подготовке квалифицированных кадров для российской промышленности", - отметил Егоров.