Во Владимирской области проведут ревизию системы электроснабжения после серии аварий

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Ревизию электросетевого хозяйства запустили во всех муниципалитетах Владимирской области, где после снегопадов произошла серия аварий, связанных с массовым обрывом проводов. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Александр Авдеев в ходе прямой линии с жителями.

"С конца ноября у нас произошло огромное число порывов [на электросетях], суммарно количество населенных пунктов, которые были отключены по этой причине, доходило до 1 100, это около 10 тыс. человек. Я поручил всем главам районов и поселений собрать всю информацию, провести обследование сетей вокруг деревень, посмотреть, в каком состоянии находятся электроопоры и провода. Всю эту информацию консолидировать, чтобы уже в феврале сесть за стол переговоров с МРСК, Россетями и определить всю программу по устойчивости электроснабжения региона и обозначить приоритеты на 2022 год", - сказал Авдеев.

Кроме того, глава региона сообщил, что во Владимирской области будет разработана многолетняя программа по модернизации теплового хозяйства, которое сейчас находится в удручающем состоянии. Так, 23 января в одной из котельных Мурома обрушилась крыша, из-за чего было нарушено теплоснабжение 30 многоквартирных домов, двух детсадов и здания районного отдела МВД. Из-за ЧП более 700 жителей города более суток оставались без тепла и горячей воды. "Пример Мурома показал, что этим вопросом [модернизацией теплового хозяйства] нужно было заниматься еще несколько лет назад", - подчеркнул Авдеев.