В Петербурге первую партию вакцины "Спутник М" распределят среди детей из группы риска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют распределить первую партию вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М", которая уже поступила в город, в пользу детей с особенностями здоровья, так как они находятся в группе риска. Об этом журналистам сообщила во вторник вице-губернатор Ирина Потехина.

Партию вакцины для подростков в количестве 2 880 комплектов доз доставили на склад в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье, 23 января.

"Уже сегодня у нас есть очередь из родителей, которые хотели бы, чтобы их дети получили вакцину. Речь идет, в первую очередь, о детях с особенностями здоровья, потому что эти дети находятся в группе риска. Мы видим уже сегодня, что такие дети болеют трудно, с осложнениями, и именно этим детям вакцина нужна в первую очередь. Мы будем стараться идти навстречу тем родителям, которые эту вакцину очень ждут", - сказала Потехина.

По ее словам, того количества доз вакцины, которое сейчас имеется в Петербурге, "едва-едва хватит на тех детей, которым она просто нужна сейчас".

При этом вице-губернатор напомнила, что вакцинация детей будет осуществляться исключительно на добровольной основе. "Родители будут принимать решение сами", - добавила она.