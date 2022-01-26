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Пандемия COVID-19

В Совфеде не видят нужды во введении локдауна

По словам члена комитета СФ по социальной политике Владимира Круглого, нагрузка на больницы не растет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Текущая ситуация позволяет не вводить в России локдаун из-за коронавируса, так как нагрузка на больницы, в том числе на реанимации, не увеличивается. Об этом ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

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"Несмотря на большое количество людей, которые заболевают, количество госпитализаций даже уменьшилось, количество людей в отделениях реанимации не растет, число летальных случаев тоже не увеличивается пропорциально [количеству заболевших]. Эта ситуация позволяет пока не вводить каких-то жестких ограничительных мер, локдаунов, поскольку нагрузка на систему здравоохранения критично не возрастает, основная тяжесть сейчас ложится не на стационары, как это было несколько месяцев назад при дельта-штамме, не на красные зоны, отделения реанимации, а на амбулаторную сеть, скорую помощь", - пояснил Круглый.

По словам сенатора, в настоящее время в условиях омикрон-штамма многие пациенты болеют в легкой форме или бессимптомно. Он также призвал в качестве профилактических мер использовать защитные маски-респираторы, соблюдать социальную дистанцию, при возможности перейти на удаленный режим работы. Кроме того, Круглый напомнил о необходимости вакцинации, в частности во избежание тяжелых форм течения заболевания. "Особенно необходимо беречься тем людям, которые принадлежат к группам риска: это пожилые люди, особенно непривитые пожилые люди. Очень важно, чтобы у них был какой-то охранительный режим: ограничить переезд в общественном транспорте, посещение мест скопления людей в торговых центрах и так далее", - подчеркнул Круглый, напомнив, что штамм "омикрон" значительно более заразен, чем дельта-штамм.

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