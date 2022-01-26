В Совфеде не видят нужды во введении локдауна

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Текущая ситуация позволяет не вводить в России локдаун из-за коронавируса, так как нагрузка на больницы, в том числе на реанимации, не увеличивается. Об этом ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Несмотря на большое количество людей, которые заболевают, количество госпитализаций даже уменьшилось, количество людей в отделениях реанимации не растет, число летальных случаев тоже не увеличивается пропорциально [количеству заболевших]. Эта ситуация позволяет пока не вводить каких-то жестких ограничительных мер, локдаунов, поскольку нагрузка на систему здравоохранения критично не возрастает, основная тяжесть сейчас ложится не на стационары, как это было несколько месяцев назад при дельта-штамме, не на красные зоны, отделения реанимации, а на амбулаторную сеть, скорую помощь", - пояснил Круглый.

По словам сенатора, в настоящее время в условиях омикрон-штамма многие пациенты болеют в легкой форме или бессимптомно. Он также призвал в качестве профилактических мер использовать защитные маски-респираторы, соблюдать социальную дистанцию, при возможности перейти на удаленный режим работы. Кроме того, Круглый напомнил о необходимости вакцинации, в частности во избежание тяжелых форм течения заболевания. "Особенно необходимо беречься тем людям, которые принадлежат к группам риска: это пожилые люди, особенно непривитые пожилые люди. Очень важно, чтобы у них был какой-то охранительный режим: ограничить переезд в общественном транспорте, посещение мест скопления людей в торговых центрах и так далее", - подчеркнул Круглый, напомнив, что штамм "омикрон" значительно более заразен, чем дельта-штамм.