Свыше 340 обманутых дольщиков Югры получат квартиры в достроенных домах в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Строительство трех проблемных многоквартирных домов планируется завершить в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2022 году. Всего до конца года жилье получат 345 обманутых дольщиков, сообщили ТАСС в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры.

"В 2022 году планируется завершить строительство и исключить из единого реестра проблемных объектов три дома: один в Нефтеюганске и два - в Сургуте", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате будут восстановлены права 345 пострадавших дольщиков Югры.

В свою очередь в департаменте строительства Югры ТАСС уточнили, что в конце 2021 года в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) включены 19 домов, квартиры ожидают более 1,5 тыс. жителей. В 2021 году из ЕРПО были исключены шесть объектов, восстановлены права 420 граждан. "За счет принятых мер в 2020-2021 годах в Югре из числа проблемных исключены 16 объектов, восстановлены права 1 011 граждан", - добавили в департаменте.