В Приморье более тысячи детей-сирот получили жилье за 2021 год

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Расходы бюджета Приморского края на обеспечение жильем детей-сирот выросли в 2021 году на 1 млрд рублей, что позволило предоставить квартиры или жилищные сертификаты более чем тысяче граждан этой категории. Об этом на расширенном заседании коллегии прокуратуры заявил прокурор Приморского края Сергей Столяров.

"Реализация дополнительных гарантий, касающихся механизма обеспечения жильем, позволила в течение года восстановить права более тысячи детей-сирот, из которых 695 фактически получили квартиры, а 335 получили сертификаты. Как результат совместной и последовательной работы с губернатором края и правительством региона в течение 2021 года расходы бюджета на эти цели последовательно были увеличены с 1,3 до 2,3 млрд рублей", - доложил прокурор региона.

Он добавил, что также в 2021 году в региональное законодательство были внесены изменения, делающие в 2022 году жилищные сертификаты доступными для большего числа сирот. В частности, это снижение с 25 до 23 лет возраста, в котором граждане могут претендовать на сертификат, а также ускорение процедуры распределения квартир и заключения договоров найма специализированных жилых помещений. Однако, как заявил в ходе заседание губернатор Приморья Олег Кожемяко, несмотря на рост числа выделенных квартир, количество претендующих на эту поддержку почти не меняется.

"Меньше стало случаев усыновления. Некоторые органы опеки рассматривают вопросы, связанные не с воспитанием семьи, а с тем, чтобы дать возможность через этот механизм получить ребенку квартиру. <…> Эту проблему нужно решать глобально за счет увеличения средств федерального бюджета на эти цели. У нас в целом по стране 500 тыс. детей-сирот. Это хорошая демографическая основа, чтобы повысить рождаемость", - сказал Кожемяко.

В Приморье благодаря жилищным сертификатам сократилось количество неисполненных судебных решений, за последние три года в три раза возросло число предоставленного жилья - с 318 в 2018 году до 1 030 в 2021 году. По словам заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, наиболее проблемными регионами по предоставлению жилья детям-сиротам в Сибири и на Дальнем Востоке являются Иркутская и Кемеровская области, а также Приморский и Забайкальский края.