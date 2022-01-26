Искусственный интеллект будет помогать жителям Югры закрывать больничный по телефону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Специалисты в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) для снижения нагрузки на операторов единого телефонного номера 122 по вопросам о коронавирусной инфекции обучат голосового помощника Vika, созданного на базе технологий искусственного интеллекта, закрывать больничный и делать переадресацию звонка на нужную больницу. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Ранее в Югре для снижения нагрузки на операторов единого телефонного номера 122 и автоматизации процесса был запущен голосовой помощник Vika. К настоящему времени он обработал более 5 тыс. обращений без участия операторов, а время ожидания ответа значительно сократилось. В среднем на номер 122 в Югре поступает 91 звонок в день, из них 86% обрабатывает Vika, остальные переводятся на специалистов кол-центра. Всего с момента начала работы номера 122 в 2020 году в Югре поступило порядка 100 тыс. обращений от граждан.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить кругозор голосового помощника, и она могла бы отвечать более предметно на задаваемые вопросы, закрыть больничный и сделать переадресацию на лечебное учреждение", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Юрия Торгашина.

Всего, по информации департамента информационных технологий, с момента начала работы службы 122 в 2020 году поступило порядка 100 тыс. обращений.

За все время пандемии в регионе заразились ковидом 105,7 тыс. человек, 94 тыс. выздоровели, 2 148 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.