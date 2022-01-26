Мишустин утвердил выделение более 17,3 млрд рублей на зарплаты медработникам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 17,3 млрд рублей будет направлено на оплату труда медицинских работников. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.

"Свыше 17,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в 2022 году на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

Мишустин говорил о выделении таких средств 21 января на заседании правительства. Тогда глава кабмина призвал не допускать ситуаций с задержкой зарплат медработникам и поблагодарил врачей за их труд в пандемию.