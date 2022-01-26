В Москве начался прием заявок на VIII Всероссийскую олимпиаду вожатых

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в VIII Всероссийской олимпиаде вожатых начался в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортура.

"Началась регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду вожатых. Ее организатором выступает Мосгортур. К участию приглашают действующих вожатых в возрасте от 18 лет, которые работали в детских оздоровительных лагерях не менее трех смен, одна из которых - в период с 2020 года по 2022 год. Заявки принимаются до 13 февраля", - сказал собеседник агентства. Конкурсантам также предстоит пройти собеседование или предоставить рекомендательное письмо от учебного заведения, молодежной организации или педагогического отряда.

"Профессия вожатого - это хороший старт карьеры, причем не только для педагогов. Ежегодно на олимпиаду поступает более тысячи заявок, расширяется география конкурса. В этом году мы немного усовершенствовали систему отбора. Теперь в олимпиаде могут участвовать только опытные вожатые", - сообщила заместитель генерального директора Мосгортура Юлия Силенко.

Заочный этап конкурса пройдет с 1 марта по 3 апреля. Участников ждут два задания на внимательность и умение находить общий язык с детьми. 14 вожатых, которые лучше остальных справятся с заданиями, пригласят на финал олимпиады. Он состоится в подмосковном лагере "Радуга". Финалистам предстоит пройти восемь испытаний и продемонстрировать знание педагогики, а также эрудированность, креативность, навыки игротехники и умение работать в команде.

"Оценивать мастерство вожатых будут профессионалы детского отдыха и сами дети. Победитель станет обладателем звания "Лучший вожатый России", а также получит призы от Мосгортура и партнеров конкурса", - сказал собеседник агентства.

О конкурсе

Всероссийская олимпиада вожатых - это ежегодный профессиональный конкурс, который проводится при поддержке департамента культуры города Москвы с 2015 года. Ее цель - выявлять наиболее эрудированных и подготовленных вожатых, развивать их профессиональную компетентность. В прошлом году участие в первом этапе олимпиады приняли более 1,3 тыс. человек из России, Белоруссии, Казахстана и Литвы, а лучшей вожатой была признана Полина Гончарова из Подмосковья.