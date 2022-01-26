Лавров заявил, что РФ завершает процесс переговоров с соседями о работе биолабораторий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия завершает переговорный процесс с соседними странами по обеспечению транспарентной работы биологических лабораторий в целях общей безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"В большинстве наших стран-соседей есть американские, причем пентагоновские, биологические лаборатории. Понять, что в них делается, очень, очень трудно, - отметил он. - И мы сейчас завершаем переговорный процесс со всеми нашими соответствующими странами-соседями, у которых такие лаборатории есть, чтобы они работали в транспарентном режиме, чтобы там не было никаких иностранных военных, потому что это уже далеко не чисто медицина и здравоохранение, это уже вопросы патогенов, которые могут использоваться как боевые вещества".

По словам Лаврова, это один из примеров, который должен подталкивать к сотрудничеству различные объединения на постсоветском пространстве, включая Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ. "Нам необходимо действовать более активно, более креативно, и как крупнейшая страна ЕАЭС Россия должна и ощущает [свою] ответственность за его эффективное развитие", - добавил глава МИД.